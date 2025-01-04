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السبت 04 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موقف مصطفى محمد.. تشكيل نانت لمواجهة ليل في الدوري الفرنسي

مصطفى محمد مهاجم
مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي
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أعلن أنطوان كومباري، المدير الفني لفريق نانت، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ليل، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

يحل فريق نانت، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره ليل بملعب استاد بيير موروي، في لقاء ينطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

مصطفى محمد يواصل الجلوس على مقاعد بدلاء نانت

يجلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام ليل، ليواصل الغياب عن التشكيل الأساسي للكناري تحت قيادة المدرب كومباري.

نانت لم يفز سوى في مباراة واحدة خلال آخر 10 مباريات خاضها في الدوري الفرنسي، وبات مهددًا بالهبوط للدرجة الأدنى.

شارك مصطفى محمد مع نانت خلال الموسم الجاري في 13 مباراة بالدوري الفرنسي، أغلبها بديلًا، وسجل خلالها هدفًا وحيدًا.

يحتل نانت المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 14 نقطة، بينما يأتي ليل في المرتبة الخامسة وفي رصيده 27 نقطة.

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