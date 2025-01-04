ads
السبت 04 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الصالون الثقافي يكرم الفنان عبدالرحمن نور الدين

..
..
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كرم محمد عبد الحافظ ناصف القائم بأعمال قصور الثقافة خلال الصالون الثقافي للطفل المصري في دورته الثالثة الفنان عبد الرحمن نور الدين الرئيس الأسبق لمجلة قطر الندى والذي تحمل هذه الدورة اسمه في دورتها الثالثة لما قدمه من إنجازات خلال فترة عمله.

وكانت الهيئة العامة لقصور الثقافة قد دشنت اليوم اول تطبيق الكتروني بعنوان توت للطفل تقدم من خلاله إصدارات قصور الثقافة من كتب ومجلات تصدرها قصور الثقافة بشكل دوري 

وأعلن محمد عبدالحافظ ناصف، أن هذا التطبيق  سيكون منصة شاملة للطفل المصري، حيث يتيح للقراء الصغار الوصول إلى إصدارات وزارة الثقافة المصرية، التي تشمل كتب الأطفال والمجلات الثقافية الصادرة عن قصور الثقافة، والمركز القومي لثقافة الطفل، والهيئة العامة للكتاب.

وأوضح أن التطبيق يضم حاليًا حوالي 50 إصدارًا من مجلة "قطر الندى"، وهي إحدى المجلات الرائدة في ثقافة الطفل المصري، ومن المخطط أن يصل العدد إلى 100 إصدار خلال الفترة القادمة.

مزايا التطبيق ومسابقات تحفيزية للأطفال

التطبيق مجاني بالكامل، ويمثل بيئة آمنة للأطفال بمختلف المراحل العمرية، من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية، حيث يوفر لهم مواد ثقافية وتعليمية ممتعة. كما يقدم التطبيق مسابقات تحفيزية، تتنوع بين تلخيص الكتب والرسم الإبداعي، مع جوائز مالية تصل إلى 25 ألف جنيه، مما يشجع الأطفال على التفاعل مع المحتوى بطريقة إيجابية ومبتكرة.

 

قصور الثقافة عبدالرحمن نور الدين الهيئة العامة لقصور الثقافة تطبيق توت