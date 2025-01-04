الصالون الثقافي يكرم الفنان عبدالرحمن نور الدين

كرم محمد عبد الحافظ ناصف القائم بأعمال قصور الثقافة خلال الصالون الثقافي للطفل المصري في دورته الثالثة الفنان عبد الرحمن نور الدين الرئيس الأسبق لمجلة قطر الندى والذي تحمل هذه الدورة اسمه في دورتها الثالثة لما قدمه من إنجازات خلال فترة عمله.

وكانت الهيئة العامة لقصور الثقافة قد دشنت اليوم اول تطبيق الكتروني بعنوان توت للطفل تقدم من خلاله إصدارات قصور الثقافة من كتب ومجلات تصدرها قصور الثقافة بشكل دوري

وأعلن محمد عبدالحافظ ناصف، أن هذا التطبيق سيكون منصة شاملة للطفل المصري، حيث يتيح للقراء الصغار الوصول إلى إصدارات وزارة الثقافة المصرية، التي تشمل كتب الأطفال والمجلات الثقافية الصادرة عن قصور الثقافة، والمركز القومي لثقافة الطفل، والهيئة العامة للكتاب.

وأوضح أن التطبيق يضم حاليًا حوالي 50 إصدارًا من مجلة "قطر الندى"، وهي إحدى المجلات الرائدة في ثقافة الطفل المصري، ومن المخطط أن يصل العدد إلى 100 إصدار خلال الفترة القادمة.

مزايا التطبيق ومسابقات تحفيزية للأطفال

التطبيق مجاني بالكامل، ويمثل بيئة آمنة للأطفال بمختلف المراحل العمرية، من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية، حيث يوفر لهم مواد ثقافية وتعليمية ممتعة. كما يقدم التطبيق مسابقات تحفيزية، تتنوع بين تلخيص الكتب والرسم الإبداعي، مع جوائز مالية تصل إلى 25 ألف جنيه، مما يشجع الأطفال على التفاعل مع المحتوى بطريقة إيجابية ومبتكرة.