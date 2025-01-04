مدير تعليم الفيوم: انتظام وانضباط العملية التعليمية بالمدارس غدًا الأحد

أكد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن غدًا الأحد سيكون يومًا دراسيًا عاديًا في جميع المدارس على مستوى محافظة الفيوم، وذلك في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالفيوم على استمرار انتظام العملية التعليمية وضمان تحقيق أفضل نتائج في جميع المدارس.

التعليمات بشأن سير العملية التعليمية

شدد الدكتور قبيصي على ضرورة حسن سير العملية التعليمية في جميع المدارس، مع التأكيد على ضرورة انضباط الطلاب والمعلمين داخل الفصول الدراسية، وضمان تنفيذ الأنشطة التعليمية والـدروس وفقًا لما هو مخطط له.

متابعة من لجان المتابعة

أوضح وكيل الوزارة أن لجنة المتابعة بالمديرية ستقوم بمتابعة سير الدراسة في جميع المدارس، للتأكد من التزام الجميع بالجدول المدرسي والخريطة الزمنية المحددة لليوم الدراسي.

كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام التام بالجدول المدرسي وتنظيم الفصول الدراسية بما يتماشى مع الخريطة الزمنية المعتمدة لجميع المراحل التعليمية، مع التأكيد على الانضباط بجميع المدارس.

كما تم التأكيد على التنسيق الجيد مع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لضمان الانضباط والالتزام داخل جميع المدارس، مما يعكس الجهود المبذولة في تحقيق بيئة تعليمية مستقرة.

جدير بالذكر، يؤدي طلاب صفوف النقل بالمرحلة الثانوية العامة (الصفين الأول والثاني الثانوي العام) الامتحان فى مادة التربية الوطنية.

في الختام، نبه الدكتور قبيصي جميع مديري المدارس والمعلمين إلى الاستعداد التام ليوم دراسي عادي و منظم، مع التأكيد على أهمية الالتزام التام بكافة الإجراءات والأنظمة المعتمدة من قبل المديرية لضمان نجاح العملية التعليمية.