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السبت 04 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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وزير الداخلية يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد .. فيديو

وزير الداخلية يهنئ
وزير الداخلية يهنئ قداسة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد
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قام اللواء محمود توفيق  وزير الداخلية بزيارة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية لتقديم التهنئة لقداسته وجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقد أعرب الوزير عن خالص تهانيه وهيئة الشرطة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مشيدًا بالدور الوطنى المشرف للكنيسة المصرية فى نشر قيم التسامح والمحبة بين كافة أبناء الوطن.

كما أكد الوزير أن التاريخ المصرى قد شهد العديد من الوقائع والأحداث التى سجلت المواقف الوطنية للكنيسة المصرية، حيث كانت دائمًا فى مقدمة الصفوف لمواجهة كافة محاولات بث الفرقة بين أبناء الشعب العظيم. 
من جانبه أشاد قداسة البابا تواضروس الثانى بالجهود والتضحيات التى يبذلها رجال الشرطة فى تحقيق أمن الوطن والمواطنين، مؤكدًا على تكاتف ومساندة أبناء الأمة المصرية لأجهزتها الأمنية التى تجسد حصنًا منيعًا في ترسيخ دعائم الاستقرار بكافة ربوع الوطن. 
 

 

 

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