أستون فيلا يعود للانتصارات في الدوري الإنجليزي بفوز على ليستر سيتي

حقق فريق أستون فيلا، مساء اليوم السبت، فوزًا ثمينًا على ضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهى الشوط الأول من مباراة أستون فيلا وليستر سيتي بالتعادل السلبي، بعد محاولات عديدة من لاعبي الفريقين لهز الشباك.

مباراة أستون فيلا ضد ليستر سيتي

في الشوط الثاني، افتتح روس باركلي التسجيل في الدقيقة 58، قبل أن يرد ستيفي مافيديدي بهدف التعادل لصالح ليستر سيتي في الدقيقة 63.

وأحرز ليون بايلي هدف الفوز لفريق أستون فيلا في الدقيقة 76، قبل أن تمنع العارضة هدفه الثاني في اللقاء في الدقيقة 84.

بهذا الفوز، عاد أستون فيلا إلى الانتصارات في الدوري الإنجليزي، بعدما غابت عنه منذ 21 ديسمبر 2024، حينما فاز على مانشستر سيتي، ليخسر بعدها من نيوكاسل ويتعادل مع برايتون.

بتلك النتيجة، رفع أستون فيلا رصيده إلى 32 نقطة، يحتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 14 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.