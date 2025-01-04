اصطدمت بالرصيف.. مصرع شاب بحادث دراجه ناريه بطريق بحيرة قارون السياحي في الفيوم

لقي شاب مصرعه في حادث اصطدام دراجه نارية برصيف بطريق بحيرة قارون السياحي عند مدخل كمين كمال بركات بدائرة مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقي اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، اخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد، يفيد بورود بلاغا لشرطة النجدة بوقوع حادث سير ووفاة شاب على طريق بحيرة قارون السياحي بدائرة المركز .

على الفور انتقلت سيارة الإسعاف وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سنورس وبالفحص تبين وقوع الحادث علي الطريق بحيرة قارون السياحي بعد كمين بركات وتصادم دراجه ناريه موتوسيكل فى الرصيف وانقلابه ووجود جثه متهشمة الجمجمه لشخص، جري نقل الجثمان إلي مشرحه مستشفى سنورس المركزي .

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن وذلك لدفنه في مقابر اسرته.