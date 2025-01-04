مانشستر سيتي يسحق وست هام يونايتد برابعية

واصل مانشستر سيتي تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز كبير على وست هام يونايتد بنتيجة 4-1 في الجولة العشرين من القسم الثاني للمسابقة. المباراة التي أقيمت في الرابع من يناير 2025 شهدت أداءً رائعًا من كتيبة بيب غوارديولا.

افتتح الستي مهرجان الأهداف بهدف ذاتي فى الدقيقة 10 عن طريق لاعب وست هام فلاديمير كوفال.

وأحرز إيرلينج هالاند تألق مجددًا وسجل هدفين في الدقيقتين 42 و55، بمساعدة سافيو دي أوليفيرا.

وأضاف فى فيل فودين الهدف الرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 58 بصناعة من كيفين دي بروين، فيما أحرز هدف وست هام الوحيد نيكلاس فولكروج في الدقيقة 70 بمساعدة توماس سوتشيك.