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السبت 04 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

المرض يمنع هشام عباس بالاحتفال بـ100 سنه غنا

علي الحجار
علي الحجار
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اعتذر الفنان هشام عباس عن عدم المشاركة فى حفل تكريم الموسيقار الراحل أحمد الحجار الذى يقام تحت رعاية وزارة الثقافة على المسرح الكبير بدار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد فى إطار مشروع 100 سنة غنا بالتعاون مع النجم على الحجار والمقرر له غدًا الأحد 5 يناير بالمسرح الكبير، وذلك بسبب مرضه المفاجئ. 
يستعرض الحفل الرحلة الفنية للراحل أحمد الحجار من خلال كوكبة من ألحانه الشهيرة ومن كلمات كبار الشعراء منها أخويا الحبيب  كلماته، نادنى كلمات حسين حبيب، اعذرينى لمحمد العوضى، أنا بيكي يا سمرة أكون ومشاعر لعثمان إسماعيل، كنت فاكر لصلاح فايز، وحدى لمحمد العسيري، خيوط الشمس لعبد الرحمن أبو سنة، في كل فنجان قهوة لأحمد حداد، كنت بحلم وماليش غير قلب لبهاء الدين محمد، الأحلام، بحبك و إنطلق عصفور ، عود، إكرمنا يارب لجمال بخيت، لو يرجع الزمان لطارق على، لا تسألينى لوحيد مخيمر، دورى ولفى لسيد حجاب ،لما الشتا يدق البيبان لعلى الحجار، و يعني إيه كلمة وطن لمدحت العدل.

هشام عباس أحمد الحجار مشروع 100 سنة غنا على الحجار