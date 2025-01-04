مصمم "توت": التطبيق منصة شاملة نسعى لتطويرها خلال الفترة المقبلة

قال د. دانيال مرقص، مدير قصر ثقافة بيلا بشرق الدلتا مصمم تطبيق "توت" الذي أعلن محمد عبدالحافظ ناصف القائم بأعمال قصور الثقافة منذ قليل خلال فعاليات الصالون الثقافي للطفل المصري: أن هذا التطبيق لم يكن مجرد فكرة، بل كان حلما أصبح حقيقة، وهو بمثابة رد للجميل لوزارة الثقافة وقصور الثقافة التي تربى في رحابها.

وأشار إلى أن التطبيق يوفر طريقة سهلة للوصول إلى المحتوى، حيث يمكن للأطفال تصفح الكتب والمجلات بسهولة من أي جهاز.

وكشف عن خطط مستقبلية طموحة لتطوير التطبيق، من بينها إضافة نسخ صوتية مسجلة، لتوفير إمكانية القراءة المسموعة لذوي الهمم، وربما يكون هناك النسخة الانيميشن المتحركة أيضا خلال الفترة المقبلة مما يعزز من دور التطبيق كمنصة ثقافية شاملة.

في ختام حديثه، أكد د. دانيال أن التطبيق يمثل بديلا ثقافيا قيما، يتيح للأطفال محتوى مفيدا بعيدا عن وسائل التواصل الاجتماعي التي تستهلك الوقت دون فائدة، ليصبح "توت" منارة معرفية جديدة تنير درب الأجيال القادمة.

IMG-20250104-WA0058

IMG-20250104-WA0059

IMG-20250104-WA0060

IMG-20250104-WA0057

IMG-20250104-WA0055

IMG-20250104-WA0056

IMG-20250104-WA0054

IMG-20250104-WA0053

IMG-20250104-WA0052

IMG-20250104-WA0050