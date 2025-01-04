تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل خالته بتحريض من شقيقها الأكبر في الفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار ياسر محرم، تأجيل أولى جلسات محاكمة كل من"محمد .ا م "22 عاما، عامل زراعي ومقيم بقرية قارون بمركز يوسف الصديق، محبوس، المتهم بقتل خالته بتحريض من شقيقها "حجاج .م .م " 39 عاما مقيم بقرية ابوكساه بمركز ابشواي، إلى دور الانعقاد في منتصف فبراير المقبل ،وذلك بناء على طلب هيئة الدفاع عن المتهم لاستكمال أوراق القضية وسماع أقوال شهود الواقعة.



وذكر أمر الإحالة، المتهم في القضية رقم 6209 لسنة 2024 جنايات مركز يوسف الصديق والمقيدة برقم 3204 لسنة 2024 کلي الفيوم، وعقب مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات تبين أن المتهم "محمد .ا .م " 22 سنة، عامل زراعي ومقيم بقرية قارون بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، محبوس، والمتهم "حجاج .ا.م " 39سنه مقيم بقريه ابوكسا بمركز ابشواي بمحافظة الفيوم،هارب.



وقام المتهم الأول بقتل المجني عليه "رشا. ا .م "خالته عمدا مع سبق الإصرار بواعظ شيطاني من المتهم الثاني شقيق المجني عليها على أثره عقد الخلاص من المجني عليها وبيت النيه علي قتلها فتوجه إلى مسكنها ومكث به فترة زمنيه يتحين فرصه تنفيذ جريمته، وما أن واتته فرصة النيل من صريعته حتى استجلب قطعه ملابس متواجدة بالمسكن وتوجه إلى حجرتها وما أن اظفرا بها حتى باغتها حال نومها بأن قام بكتم أنفاسها وقام بوضع وساده على وجهها مطبقا علي أنفاسها حتي تيقن من وفاتها قاصدا من ذلك قتلها على النحو المبين في التحقيقات.



وتابع أمر الإحالة بأن المتهم الثاني اشتراك بطريق التحريض والاتفاق مع المتهم الأول علي قتل المجني عليها بأنه اتفق مع المتهم الأول بأن اعدا الخطة لتنفيذ جريمته بالاتفاق مع المتهم الأول نظير إعطائه مبالغ مالية موهما إياه بأنه في إمكانه تهربيه خارج البلاد.

وأوضح أمر الإحالة بأن المتهمان قد ارتكبا الجناية المنصوص عليها علي النحو المبين في التحقيقات.