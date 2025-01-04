بقرار من الرئيس السيسي .. إعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 600 لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير لمدة ثلاث سنوات

برئاسة وعضوية كل من:

الأجانب:

1- تاو آسو

2- يوجى كوريهارا

3- الأمير سلطان بن سلمان

4- الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان

5- أمين عام منظمة السياحة العالمية – بصفته

المصريون:

1- وزير السياحة والأثار

2- وزير الثقافة

3- وزير المالية

4- مدير مكتبة الإسكندرية

5- الدكتور زاهى حواس

6- الدكتور فاروق حسني

7- هشام عكاشة

8 -محمد لطفي منصور

9- الإعلامى شريف عامر

10- غادة فتحى والي

11- خالد أحمد العناني

في سياق أخر اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع بحث جهود الحكومة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، بما في ذلك تلك اللازمة لمشاريع التنمية، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات الضرورية لاستدامة العمل بكفاءة في هذا القطاع.

