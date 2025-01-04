كأس ملك إسبانيا.. تشكيل برشلونة لمواجهة بارباسترو

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بارباسترو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

يحل فريق برشلونة، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره بارباسترو بملعب ستاديو ميونيسيبال، في لقاء ينطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود البولندي روبرت ليفاندوفسكي تشكيل برشلونة أمام بارباسترو، على أن يتواجد مواطنه تشيزني في حراسة عرين الفريق الكتالوني.

يأمل برشلونة الفوز على بارباسترو، من أجل التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، لمصالحة جماهيره بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد في قمة الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة لمواجهة بارباسترو في كأس ملك إسبانيا

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: جول كوندي، رونالدو أراوخو، إينيجو مارتينيز، جيرارد مارتن

خط الوسط: فرينكي دي يونج، إريك جارسيا، بيدري

وفي الهجوم: بابلو توري، روبرت ليفاندوفسكي، فيرمين لوبيز.