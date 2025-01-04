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السبت 04 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اعتقال 4 أشخاص خلال مظاهرة عائلات الرهائن أمام منزل نتنياهو بالقدس المحتلة

مظاهرات في إسرائيل
مظاهرات في إسرائيل
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اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 4 أشخاص خلال مظاهرة لعائلات الرهائن أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم السبت.

وتطالب عائلات الرهائن بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح ذويهم الذين تحتجزهم حماس في غزة.

تأتي المظاهرة في الوقت الذي نشرت فيه حماس مقطع فيديو يثبت أن الرهينة ليري البج علي قيد الحياة.

ويتهم المتظاهرون نتنياهو بنسف الجهود السابقة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن لحماية ائتلافه، حيث يعارض الوزراء اليمينيون المتطرفون التوصل إلى اتفاق.

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