نيويورك تحمل شركات الوقود الأحفوري تكلفة علاج أزمة المناخ

أكدت كاثي هوشول حاكمة ولاية نيويورك أن قانون صندوق تغيرالمناخ الجديد في الولاية يهدف إلى تحويل عبء التخفيف من آثار تغير المناخ من دافعي الضرائب إلى شركات الوقود الأحفوري من خلال فرض رسوم عليهم مقابل الغازات الدفيئة التي انبعثت منها بين عامي 2000 و2018.

وقالت الحاكمة - في تصريحات لها اليوم /السبت/- إن الأموال التي سيتم جمعها تبلغ 3 مليارات دولار سنويًا وتساعد في دفع تكاليف تحديث البنية التحتية، والاستجابة للطقس السيء وأنظمة التبريد وغيرها من الاستثمارات المتعلقة بالمناخ، والتي يمكن أن تصل بسهولة إلى عدة مئات من المليارات من الدولارات في تكاليف الدولة حتى عام 2050 وذلك وفقا لنص القانون.

ومن جانبها، قالت عضو مجلس الشيوخ عن الولاية ليز كروجر، إن نيويورك تقود التغيير وسيتم تكرار تجربتها في جميع أنحاء العالم، حيث ستتم محاسبة الشركات الأكثر مسؤولية عن أزمة المناخ.

يشار الى أنه تم تقديم التشريع -الذي أنشأ ما أطلق عليه رسميًا "برنامج استرداد تكاليف التكيف مع تغير المناخ"- لأول مرة في يناير 2023 وقد أقره مجلس شيوخ الولاية في مايو الماضي.

وينطبق القانون على المنتجين ومصافي التكرير التي أطلقت أكثر من مليار طن من الغازات الدفيئة على مدار 18 عامًا.

وفي وقت سابق من هذا العام، أقرت ولاية فيرمونت تشريعا مماثلا يطبق هذا النموذج على بواعث الغازات الدفيئة.