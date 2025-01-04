في سابع جولاتها بالمحافظات.. قيادات "مستقبل وطن" تلتقي محافظ الغربية

نظمت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، زيارة ميدانية لمحافظة الغربية، استمرارا للدور الخدمي والمجتمعي لحزب مستقبل وطن، وضمن سلسلة الجولات التنظيمية التي تقوم بها قيادات الأمانة المركزية للحزب، بمختلف المحافظات لتقديم مبادرات خدمية وتنموية.

استهل وفد الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، بحضور النائب الدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، النائب عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن و النائب ايهاب العمدة الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، زيارة محافظة الغربية، بلقاء اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وذلك بديوان عام المحافظة الغربية.

ومن المقرر، أن تشهد الزيارة، تدشين مبادرة حرفة و أمل وتوزيع ٥٠ كرسي متحرك للقطاع الصحي، فضلاً عن افتتاح قسم عناية مركزة بمعهد الأورام بالمحافظة، وتسليم جهاز 100 عروسة، ضمن مبادرة الحزب "فرحة أولادنا"، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية، والأسر الأكثر احتياجا وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.

ويأتي ذلك، بعد أن نظمت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، 7 زيارات لمحافظات جنوب سيناء والمنوفية والبحيرة وبني سويف والمنيا والفيوم ، خلال الفترة الماضية، لتقديم الدعم النقدي والعيني للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا من خلال مبادرات وفاعليات خدمية متنوعة، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.