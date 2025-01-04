فلسطين: اعتقال شابين من بيت لحم. واندلاع مواجهات في جنوب نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابين من محافظة بيت لحم، كما هاجم مستوطنون قرية المغير شمال شرق رام الله، فيما اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في جنوب نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصدر أمني قوله إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حمزة مناصرة (33 عاما) عند حاجز عسكري نصبته على مدخل قرية وادي فوكين غرب بيت لحم، بالإضافة إلى اعتقال الشاب محمود خالد صلاح (25 عاما) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بعد احتجازه عند حاجز عسكري نصبته على المدخل الرئيسي لقرى الريف الغربي للمحافظة.

وفي نابلس، قالت مصادر محلية فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عدة أحياء فيها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع، دون الإبلاغ عن إصابات.

من جانبه، أفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا بأن مستوطنين هاجموا أطراف قرية المغير من الجهة الغربية، وأحرقوا غرفا زراعية تعود لمواطنين من قرية أبو فلاح وبلدة ترمسعيا المجاورتين.

وأضاف أبو عليا أن قوات الاحتلال احتشدت على المدخل الشرقي للقرية لتأمين الحماية للمستوطنين.