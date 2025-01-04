محمد ناصف يعلن تفاصيل أول تطبيق إلكتروني لأطفال قصور الثقافة

أعلن محمد عبدالحافظ ناصف، عن إطلاق تطبيق "توت"، عن تدشين تطبيق توت الذي أطلقته قصور الثقافة للاطفال خلال فعاليات الصالون الثقافي للطفل المصري الذي تقيمه قصور الثقافة على مسرح السامر

واكد ناصف أن هذا التطبيق سيكون منصة شاملة للطفل المصري، حيث يتيح للقراء الصغار الوصول إلى إصدارات وزارة الثقافة ، التي تشمل كتب الأطفال والمجلات الثقافية الصادرة عن قصور الثقافة، والمركز القومي لثقافة الطفل، والهيئة العامة للكتاب.

وأوضح أن التطبيق يضم حاليا حوالي 50 إصدارا من مجلة "قطر الندى"، وهي إحدى المجلات الرائدة في ثقافة الطفل المصري، ومن المخطط أن يصل العدد إلى 100 إصدار خلال الفترة القادمة.

وأشار ناصف الى ان التطبيق له مزايا ومسابقات تحفيزية للأطفال مؤكدا ان التطبيق مجاني بالكامل، ويمثل بيئة آمنة للأطفال بمختلف المراحل العمرية، من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية، حيث يوفر لهم مواد ثقافية وتعليمية ممتعة، كما يقدم التطبيق مسابقات تحفيزية، تتنوع بين تلخيص الكتب والرسم الإبداعي، مع جوائز مالية تصل إلى 25 ألف جنيه، مما يشجع الأطفال على التفاعل مع المحتوى بطريقة إيجابية ومبتكرة.

ولفت الى أنه سيكون خلال التطبيق جميع الكتب والاصدارات المختلفة التي تصدر عن وزارة الثقافة بمختلف فروعها وخلال المرحلة المقبلة سيتم التعاقد مع دور النشر الخاصة خلال الفترة المقبلة مع حفظ حقوق الملكية الفكرية

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