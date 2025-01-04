الأمن العراقي: تدمير مضافة لـ(داعش) الإرهابي في سلسلة جبال حمرين

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، تدمير مضافة لعصابات تنظيم (داعش) الإرهابي في سلسلة جبال حمرين.

وذكرت الخلية في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية تفتيش في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، وتم خلالها رصد مضافة للإرهابيين بداخلها عناصر من عصابات (داعش) حاولوا التعرض للعناصر الأمنية، مشيرة إلى أنه وفقا لمعلومات دقيقة وبالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، أغارت طائرات (F16) على المضافة، ما أسفر عن تدميرها بالكامل.

وأوضحت الخلية أن العمليات الاستباقية وتكثيف الجهود الاستخبارية كان لها الأثر الواضح في تطويق تحرك العناصر الإرهابية المنهزمة.