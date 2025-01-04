بايدن يمنح ميسي أعلى وسام مدني أمريكي

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن، سيمنح "وسام الحرية الرئاسي" وهو أعلى وسام مدني أمريكي اليوم السبت، إلى نجم المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وأسطورة كرة السلة الأمريكية ماجيك جونسون و17 آخرين.

وذكر البيت الأبيض في بيان، "أنه لدى الرئيس بايدن قناعة بأن القادة العظماء يتحلون بالإيمان، ويمنحون الجميع فرصة عادلة، ويضعون الأخلاق فوق كل شيء آخر. هؤلاء الـ19 شخصا هم قادة عظماء جعلوا أمريكا مكانًا أفضل ولأنهم أناس طيبون قدموا مساهمات استثنائية لبلادهم والعالم".

ويُشار إلى أن ماجيك جونسون هو أحد أفضل لاعبي كرة السلة في التاريخ، فاز بلقب الدوري الأمريكي لكرة السلة 5 مرات مع لوس أنجلوس ليكرز.

واشتهر جونسون، الحائز على جائزة أفضل لاعب 3 مرات والعضو في "قاعة المشاهير"، بنشاطه في مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة (إيدز) وأعماله الخيرية، بعد إعلان تشخيصه بالمرض في تسعينات القرن العشرين. كذلك يمتلك أسهمًا في ليكرز وفرق رياضية أخرى.

أما ميسي فهو الأكثر فوزًا بالألقاب في تاريخ كرة القدم، فانتقل إلى إنتر ميامي عام 2023 بعدما أمضى غالبية مسيرته مع برشلونة.

واستشهد البيت الأبيض بالعمل الخيري لقائد منتخب الأرجنتين مع الأطفال، في منحه هذا التكريم.

وأفاد البيت الأبيض: "ميسي يدعم برامج الرعاية الصحية والتعليم للأطفال في العالم بأكمله، من خلال مؤسسة ليو ميسي، ويعمل سفيرًا للنوايا الحسنة ليونيسف".

ومن بين الفائزين الآخرين الطاهي خوسيه أندريس، ومطرب فرقة "U2"، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، والممثل مايكل جيه فوكس، ومهندس البرمجيات تيم جيل، وعالمة الرئيسيات جين جودال، ومصمم الأزياء رالف لورين، والعالم بيل ناي، وفاعل الخير جورج سوروس، والمخرج جورج ستيفنز جونيور والممثل دينزل واشنطن ورئيس تحرير مجلة "فوج" المعنية بالأزياء، آنا وينتور.