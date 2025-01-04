كاسبرسكي تحذر من مخاطر بطاقات NFC الخبيثة

حذرت شركة كاسبرسكي المتخصصة في الأمن السيبراني من المخاطر المتزايدة المرتبطة ببطاقاتNFC (الاتصال قريب المدى)، والتي أصبحت تستخدم على نطاق واسع في المدفوعات الإلكترونية، النقل العام، والتسويق.

تأتي هذه التحذيرات في ظل الاعتماد المتزايد على تقنية NFC لتسهيل التفاعل اللاسلكي بين الأجهزة الإلكترونية.



وقال مارك ريفيرو، الباحث الأمني الرئيسي في كاسبرسكي: إنه رغم أن تقنية NFC توفر راحة كبيرة للمستخدمين، إلا أنها تُعد هدفًا جذابًا للجهات الخبيثة. يمكن إعادة برمجة البطاقات أو استبدالها لتوجيه المستخدمين إلى مواقع تصيديه أو تحميل برمجيات خبيثة على أجهزتهم.



أوضحت كاسبرسكي أن البطاقات التي تعتمد على تقنية NFC عرضة للتلاعب بطرق متعددة منها إعادة البرمجة حيث يمكن تغيير إعدادات البطاقات الأصلية لتوجيه المستخدمين إلى روابط احتيالية أو تشغيل إجراءات غير مرغوبة.



أو الاستبدال المادي حيث يستغل المهاجمون الأماكن العامة مثل مراكز النقل أو المقاهي لوضع بطاقات خبيثة بدلاً من الأصلية.

قدمت كاسبرسكي مجموعة من الإرشادات لتجنب الوقوع ضحية لهذه الهجمات منها: التأكد من سلامة البطاقات، مراجعة الإجراءات المرتبطة بالبطاقة قبل المتابعة، إعادة إعداد الهواتف لتطلب تأكيدًا قبل تنفيذ أي إجراء متعلق بـ NFC في النهاية استخدام حلول أمنية موثوقة.



تأتي هذه التحذيرات مع توقعات بزيادة الهجمات المرتبطة بتقنية NFC عالميًا، خاصة في المناطق الحضرية، ما يبرز أهمية تعزيز الوعي الأمني واتخاذ خطوات استباقية للحماية.