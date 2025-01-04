بـ500 ألف وحدة سامسونج تتصدر مبيعات التليفزيونات في السوق المصرية

حققت سامسونج إليكترونيكس مصر نجاحًا استثنائيًا في قطاع التليفزيونات خلال عام 2024، حيث أعلنت عن بيع نصف مليون وحدة حتى أكتوبر الماضي، مما يعزز مكانتها الرائدة في السوق المصرية. واحتلت شاشات كريستال "UHD" فئة 50-65 بوصة الصدارة ضمن هذه المبيعات، بمعدل 130 ألف وحدة، مدفوعة بالطلب المتزايد من العائلات ومحبي التكنولوجيا.

تتوقع سامسونج زيادة كبيرة في مبيعاتها خلال يناير 2025، مع إطلاق عروض حصرية بالتعاون مع متاجر مثل "بي تك" و"كارفور".

وتقدم التليفزيونات الجديدة بأسعار تنافسية، مع ميزات تتضمن جودة صورة مذهلة، وحركة انسيابية، وصوت قوي يحاكي التجربة السينمائية.

طرحت سامسونج أحدث فئاتها من التليفزيونات، بما في ذلك "OLED" و"Neo QLED"، المزودة بميزات متقدمة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تعمل هذه التقنيات على تحسين جودة الصورة والصوت، وتقديم تجربة ترفيهية استثنائية للمستخدمين.

كما توفر التليفزيونات إمكانية الاتصال الذكي عبر منصتي "SmartThings" و"Knox"، مما يتيح للمستخدمين التحكم في أجهزة المنزل الذكي بكل سهولة.

تعزز سامسونج تجربة المستخدمين من خلال توفير محتوى متنوع عبر تطبيق "Samsung TV Plus" المجاني، وعروض الألعاب عبر "Gaming Hub"، لتلبية احتياجات عشاق الألعاب والمحتوى الترفيهي بمختلف فئاتهم العمرية.

أكدت سامسونج التزامها بالاستدامة من خلال تصميم أجهزة تليفزيونات توفر 25% من استهلاك الطاقة مقارنة بالأجهزة التقليدية، مما يعكس حرص الشركة على تقليل الأثر البيئي.