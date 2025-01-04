قصور الثقافة تعرض "الزيبق" و"لا تشعل الضوء" في نوادي مسرح شرق الدلتا

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، فعاليات عروض نوادي المسرح بقصر ثقافة الزقازيق، والتي تستمر حتى 10 يناير الحالي، ضمن برامج وزارة الثقافة.

بدأت العروض بالعرض المسرحي "الزيبق" تأليف وإخراج ولاء زكي. يدور العرض حول تأثير التربية القاسية غير الواعية وآثارها النفسية المدمرة على الإنسان، بالإضافة إلى غياب دور المجتمع في احتواء الأشخاص الذين يعانون من الوحدة والتفكك العقلي نتيجة الإفراط في استخدام الهواتف الذكية.

العرض المسرحي الثاني كان "من أكل البازلاء" لفرقة قصر ثقافة بلبيس، تأليف محمد الشربيني، دراماتورج محمد المنسي، وإخراج أحمد بلطة. يناقش العرض قضية الشك بأنواعه، حيث يواجه البطل القعيد شكوكا مطلقة تؤدي به إلى العيش في كوابيس، مما يعكس صراعه الداخلي بين الواقع والأوهام. يشارك في البطولة عمار أحمد، آية محمود، خالد عامر، أمجد الربع، يوسف محسن، إسلام حماده، مريم الصوالحي، وأمجد عامر.

العرض الثالث كان "المشنقة" عن نص "الحبل" تأليف يوجين أونيل، دراماتورج وإخراج رضا عواد. تدور أحداثه حول إبراهيم الذي ينتظر عودة ابنه الذي سرق منه المال، مشروطا بعودة ابنه لشنق نفسه أمامه ليعفو عنه، في وقت يحيك فيه زوج الأخت شعلان مؤامرات للاستيلاء على أموال إبراهيم. يشارك في العرض إسراء حمادة، وجيه أحمد، محمد رمضان، صابرين أحمد، أشرف خالد.

وضمن عروض فرع ثقافة دمياط، قدمت فرقة قصر ثقافة فارسكور العرض المسرحي "لا تشعل الضوء"، تأليف أحمد سعد، ديكور روان هيكل، إخراج خالد مراد.

يناقش العرض مفهوم العدالة من خلال تسليط الضوء على فكرة أن العدالة ليست مطلقة، بل هي نسبية تتفاوت حسب رؤية كل شخص لقضيته وحقه. يشارك في العرض جنا سليم، روان رامي، كريم البديوي، إسلام شحاته، أحمد عبد الرحيم، روان هيكل، عماد مراد، ومحمد باز.

بعد العروض، أقيمت ندوات ومناقشات أدارها المخرج محمد الزيني، وناقشها الكاتب مجدي الحمزاوي، والكاتبة صفاء البيلي. تناولت المناقشات تدريب الممثل على الأداء، التجانس بين الممثلين، تعلم لغة الجسد، وأهمية روح الفريق، بالإضافة إلى نبذة عن تاريخ المسرح، تعريف الدراماتورج، سيكولوجية مشاهدة النص، وكيفية تلافي الأخطاء الإخراجية المعتادة.

العروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتتم بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي بإشراف الكاتب أحمد سامي خاطر، حيث يشارك الإقليم بـ 24 عرضا من فروعه في الشرقية، الدقهلية، ودمياط.

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