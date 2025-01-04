إي آند للتكنولوجيا المالية توقع شراكة مع أمنلي لخدمات التأمين الرقمي

أعلنت شركة إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية التابعة لشركة إي آند مصر، عن إطلاق شراكة استراتيجية حصرية مع شركة أمنلي، لخدمات التأمين الرقمي، تهدف هذه الشراكة إلى توفير حلول تأمينية مبتكرة وشاملة لعملاء إي آند مصر، حيث يمكنهم تأمين صحتهم وصحة عائلاتهم وسياراتهم بسهولة ومرونة عبر تطبيق “ماي إي آند” &My e.

تعد هذه الشراكة البداية لانطلاقة طموحة تهدف “إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية” من خلالها إلى توسيع نطاق أعمالها في مجال الحلول المالية، حيث تسعى إلى تقديم خطط تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك تقديم حلول تأمينية مخصصة للفئات ذات الدخل المحدود، كما تخطط لتوسيع خدماتها لتشمل تأمين الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى التأمين الطبي للأعمال والتأمين المنزلي، مما يعزز من مكانتها في تحسين جودة حياة عملائها من خلال توفير حلول شاملة ومتكاملة.

وتتيح هذه الشراكة لعملاء إي آند مصر الاستفادة من مجموعة واسعة من مزايا التأمين، بما في ذلك “سهولة الإجراءات” حيث يمكن للعملاء مقارنة الخطط التأمينية المختلفة واختيار الأنسب لهم بسهولة عبر تطبيق “ماي إي آند” بالإضافة إلى “خصومات حصرية” لعملاء إي آند مصر بنسب تصل إلى 15% على جميع الوثائق التأمينية بطرق سداد سهلة ومرنة على 12 شهرا وبدون مقدم أو فوائد أو مصاريف إدارية.

كما توفر هذه الشراكة “خطط تقسيط مرنة” مقدمة من شركة أمنلي لعملاء إي آند مصر، حيث يمكن للعملاء تقسيط قيمة التأمين على 6 شهور بدون مقدم أو مصاريف إدارية أو على فترة سداد تصل إلى 12 شهرا بدون فوائد.

أكد المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لشركة إي آند للتكنولوجيا المالية، أن هذه الشراكة تأتي في إطار استراتيجية الشركة لتقديم حلول مالية متكاملة لعملائها.

وأضاف أن الشراكة تمثل خطوة جديدة نحو الابتكار المستمر، حيث نسعى لتقديم أحدث الحلول الرقمية بما يعزز الحماية المالية ويوفر الراحة لعملائنا.

من جهته، أعرب شادي التحفة، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة أمنلي، عن تطلعه للتعاون مع إي آند مصر. وأشار إلى أهمية هذه الشراكة في توسيع قاعدة العملاء وزيادة الوعي بأهمية التأمين.