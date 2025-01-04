«القاهرة الإخبارية»: قطاع غزة يتعرض لمجازر بشعة.. استشهاد 31 فلسطينيًا

أكد يوسف أبو كويك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، أنه بحسب المصادر الطبية الفلسطينية وصل عدد الشهداء منذ فجر اليوم الذين سقطوا في قطاع غزة لـ 31 شهيدًا، موضحًا أنه استشهد 3 فلسطينيين استهدفوا بسيارتهم عند شارع صلاح الدين شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، وقد استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية بالقطاع مما أدى لاندلاع النيران بها.

وأشار «أبوكويك»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن أبشع المجازر في قطاع غزة كانت صبيحة هذا اليوم من خلال استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في حي الشجاعية لعائلة فلسطينية، وأدى القصف لاستشهاد 11 مواطنا من ذات العائلة، مؤكدًا أن عائلة أخرى تمسح من السجل المدني من منطقة مواصي خان يونس بعد استهداف منزلها من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية.

وشدد على أنه في وسط خان يونس استهدف الطيران الإسرائيلي خيمة مما أدى لاستشهاد مواطنين، مؤكدًا أن قوات الاحتلال استهدفت سيارة لعدد من رجال الأمن لتأمين المساعدات التي تصل للمؤسسات والهيئات الدولية، واستشهد 5 من رجال الأمن، وهو ما يوضح تصاعد العمليات العسكرية لجيش الاحتلال خلال الساعات الأخيرة في القطاع.