انطلاق فعاليات الصالون الثقافي للطفل المصري على مسرح السامر

انطلقت منذ قليل فعاليات الدورة الثالثة من الصالون الثقافي للطفل المصري على مسرح العجوزة، والتي حملت اسم الفنان الكبير عبدالرحمن نور الدين، تقديرًا لإسهاماته الثرية في أدب الطفل.

شهدت الفعالة تدشين تطبيق "توت" الإلكتروني، الذي يعد نافذة جديدة تفتح آفاق المعرفة أمام الأطفال المصريين في العصر الرقمي.

قال عبده الزراع، مدير الصالون الثقافي للطفل المصري، أن هذا الحدث يمثل ضرورة ملحة في العصر الحديث، حيث أصبح الأطفال سفراء المستقبل، وأي استثمار في ثقافتهم وتعليمهم هو استثمار في مستقبل الوطن. وأشار إلى أن تطبيق "توت" يمثل مستقبلًا واعدًا في عالم الثقافة الرقمية، فهو ليس مجرد ترف، بل تحول إلى حاجة أساسية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.

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