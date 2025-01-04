دِل تكنولوجيز تعزز الابتكار في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لعملاء مايكروسوفت

أعلنت دِل تكنولوجيز عن إطلاق ابتكارات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف تسريع تبني هذه التقنيات وتعزيز الأمن السيبراني لعملائها في بيئات السحابة المتعددة، بالتعاون مع مايكروسوفت. تهدف هذه الابتكارات إلى تسهيل نشر حلول الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، وتقديم حلول حماية البيانات المتقدمة لتعزيز مرونة الأمن السيبراني.

وأوضح آرثر لويس، رئيس مجموعة حلول البنية التحتية في دِل تكنولوجيز، أن المؤسسات التي تعمل على تحديث استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها تحتاج إلى حلول تساعدها على الابتكار بشكل أسرع، مع ضمان ضبط التكاليف وحماية البيانات عبر بيئات السحابة المتعددة.

قامت دِل بتوسيع مصنع الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مايكروسوفت، لتقديم حلول تشمل تخزين البيانات عبر Dell APEXلنظام Microsoft Azure، مع تحسين تجربة النشر والإدارة.

تشمل هذه الحلول:

Dell PowerScale، التي توفر سعة هائلة لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي ذات الأداء المكثف.

تقليل تعقيد الإدارة مع ضمان سهولة نقل البيانات عبر البيئات المحلية والسحابية.

تسريع الوصول إلى رؤى البيانات من خلال التكامل الأصلي مع أدوات الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت.

كشفت دِل تكنولوجيز عن حلول جديدة لحماية البيانات والمرونة السيبرانية، تشمل Dell APEX Protection Services لنظام Microsoft Azure، التي تدعم حماية البيانات السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.