قرار جمهوري بتعديل قانون بشأن إنشاء جامعة الجيزة الجديدة

أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 606 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2010 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الجيزة الجديدة

وجاء في المادة الأولي:

يعدل مسمى كلية الفنون الجميلة الواردة بالمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2010 المشار إلية ليصبح على النحو التالي:

9- الفنون والتصميم



وفي سياق آخر اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع بحث جهود الحكومة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، بما في ذلك تلك اللازمة لمشاريع التنمية، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات الضرورية لاستدامة العمل بكفاءة في هذا القطاع.

كما تم استعراض جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، حيث أكد الرئيس على أهمية مواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلاً عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية في مصر.