شراكة بين "الأهلي ممكن" و"المهندس للتأمين" لتعزيز التحول الرقمي في قطاع التأمين

وقعت شركة "الأهلي ممكن" لخدمات الدفع الإلكتروني اتفاقية شراكة استراتيجية مع "المهندس للتأمين"، بهدف تعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني في قطاع التأمين بمصر. وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن عملاء المهندس للتأمين من سداد أقساط التأمين وخدماتهم التأمينية من خلال أجهزة الدفع الخاصة بـ"الأهلي ممكن"، مما يسهم في توفير تجربة دفع سهلة وآمنة.

أكد مهاب جمال، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة "الأهلي ممكن"، أن الشراكة تأتي ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز التحول الرقمي وتقديم حلول دفع مبتكرة تلبي احتياجات السوق المصرية. وأضاف أن "الأهلي ممكن" ستوفر قنوات دفع متعددة وآمنة لتسهيل عملية سداد الأقساط التأمينية للمؤسسات والأفراد، بالإضافة إلى مجموعة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملاء شركة المهندس للتأمين.

وأشار إلى أن الشراكة ستتيح قريبًا لعملاء المهندس للتأمين إمكانية سداد الأقساط عبر تطبيق الأهلي ممكن، مما يعزز تجربة العملاء الرقمية.

من جانبه، أكد خالد عبد الصادق، الرئيس التنفيذي لشركة "المهندس للتأمين أن هذه:

الشراكة تعد خطوة استراتيجية نحو تقديم حلول تأمينية شاملة تتماشى مع رؤية الشركة في تحسين تجربة العملاء.

وأضاف حمدي جاد، مدير أول تطوير الأعمال لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية في "الأهلي ممكن"، أن الشراكة تمثل نقلة نوعية في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني لقطاع التأمين المصري. كما تعكس التزام الشركتين بتطوير حلول مبتكرة تدعم الاقتصاد المصري وتواكب رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

تسعى الأهلي ممكن، التي حصلت مؤخرًا على موافقة هيئة الرقابة المالية لبدء تحصيل أقساط التأمين، إلى تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني ودعم التحول الرقمي في القطاعات المختلفة. تساعد الشركة الشركات والأفراد في تسهيل وتسريع المدفوعات عبر منصات وقنوات دفع رقمية آمنة، مما يسهم في بناء قاعدة بيانات عملاء دقيقة وتقديم عروض وخدمات مخصصة.