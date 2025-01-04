"الفرص فين" تناقش مستقبل ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر

نظمت Startup Grind Cairo، المدعومة من Google for Entrepreneurs، النسخة الخامسة من فعالية "الفرص فين"، بحضور نخبة من رواد الأعمال، الشباب، ومسئولي الشركات الناشئة لمناقشة أبرز الفرص في سوق ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لعام 2025.

شارك حسين المناوي، مستشار تطوير الأعمال ومدير مكتب Startup Grind Cairo، في محاورة محمد أبو النجا، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ExitsMena وعضو مجموعة العمل الوزارية لريادة الأعمال، لاستعراض تطورات قطاع ريادة الأعمال في مصر والمنطقة.

كما تم تسليط الضوء على أبرز الفرص الواعدة في 2025، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد المصري في 2024، بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

أشار المناوي إلى أن فعالية "الفرص فين" التي تُنظم سنويًا حققت نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقها قبل أربع سنوات، حيث تمكنت من جذب أكثر من مليوني مشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأضاف أن الفعالية أصبحت منصة رئيسية لمشاركة الخبرات واستعراض الفرص المتاحة في قطاعات حيوية مثل التحول الرقمي، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الزراعية، موضحًا أن الهدف هو تقديم رؤى واقعية تساعد الحاضرين على اتخاذ قرارات مستنيرة.

تأتي فعالية "الفرص فين" في وقت يشهد فيه قطاع الشركات الناشئة في مصر نموًا مستدامًا. وفقًا لتقارير مركز معلومات مجلس الوزراء، بلغ إجمالي الاستثمارات في الشركات الناشئة في مصر حوالي 1.5 مليار دولار خلال الخمس سنوات الماضية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 84%. كما تشير البيانات إلى أن الاستثمارات في 2022 وحده بلغت نصف مليار دولار، مما يعكس أهمية ريادة الأعمال في دعم الاقتصاد المصري.

تُعد Startup Grind Cairo جزءًا من شبكة دولية تدعمها Google for Entrepreneurs، والتي تتواجد في أكثر من 600 مدينة في 120 دولة حول العالم. وتهدف الشبكة إلى تمكين رواد الأعمال الجدد من بدء مشاريعهم الخاصة عبر فعاليات دورية تتيح لهم فرصة التفاعل مع أبرز رواد الأعمال الناجحين.

بدأت الفرص فين كحدث فردي من تنظيم رائد الأعمال محمد نجاتي قبل حوالي 10 سنوات، حيث كان يتم استعراض الفرص في مجال الشركات الناشئة مع بداية كل عام. ومنذ خمس سنوات، تم التعاون مع Startup Grind Cairo لتوسيع نطاق الفعالية وتحويلها إلى حدث سنوي منتظر في مجتمع ريادة الأعمال في مصر.