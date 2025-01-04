أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة برايتون، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق أرسنال، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره برايتون بملعب أميكس، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود البرازيلي جابرييل جيسوس تشكيل أرسنال أمام برايتون، إذ يتواجد على رأس الهجوم بجانب البلجيكي ليونادرو تروسارد والشاب إيثان نوانيري.

ويجلس جابرييل مارتينيلي على مقاعد بدلاء الجانرز بجانب مارتن أوديجارد، كأبرز الحلول الهجومية على دكة الاحتياط لدى أرتيتا.

يحتل فريق أرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، خلف ليفربول المتصدر بـ45 نقطة، بينما يأتي برايتون في المركز العاشر وفي رصيده 27 نقطة.

تشكيل أرسنال لمواجهة برايتون

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: توماس بارتي - ويليام ساليبا - جابرييل - ريكاردو كالافيوري

خط الوسط: ديكلان رايس - ميكيل ميرينو - جورجينيو

وفي الهجوم: إيثان نوانيري - جابرييل جيسوس - ليونادرو تروسارد.