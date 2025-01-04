لوكاكو يتحدى دي خيا.. تشكيل مباراة نابولي ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي

أعلن أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق نابولي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فيورنتينا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

يحل فريق نابولي، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره فيورنتينا بملعب أرتيميو فرانكي، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو تشكيل نابولي أمام فيورنتينا، رفقة ليوناردو سبينازولا وديفيد نيريس.

ويأتي الحارس الإسباني ديفيد دي خيا على رأس تشكيل فيورنتينا أمام نابولي، إحدى تدعيمات الفيولا في الميركاتو الصيفي الماضي.

يحتل فريق نابولي وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة، بفارق الأهداف عن أتالانتا المتصدر، بينما يأتي فيورنتينا في المركز الخامس وفي رصيده 32 نقطة.

تشكيل نابولي لمواجهة فيورنتينا

حراسة المرمى: أليكس ميريت

خط الدفاع: دي لورينزو - أمير رحماني - جوان جيسوس - ماتياس أوليفيرا

خط الوسط: أنجويسا - لوبوتكا - سكوت ماكتوميناي

وفي الهجوم: ليوناردو سبينازولا - روميلو لوكاكو - ديفيد نيريس.

تشكيل فيورنتينا لمواجهة نابولي

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: دودو - كوموتزو - لوكا رانيري - فابيانو باريسي

خط الوسط: رولاندو ماندرجورا - ياسين عدلي - لوكاس بيلتران

وفي الهجوم: ريكاردو سوتيل - ماتياس مورينو - مويس كين.