السيطرة على حريق في مولد كهرباء بحدائق حلوان

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة علي حريق شب في محول كهرباء بشارع العشرين بمنطقة حدائق حلوان، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها اشتعال النيران في محول كهرباء بمنطقة حدائق حلوان.

وعلي الفور انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحادث، مدعومين بعربات الاطفاء وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها وتمت عملية السيطرة علي الحريق واخماده.