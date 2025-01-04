الأمانة المركزية بـ "مستقبل وطن" تعقد لقاءً مع أعضاء وقيادات الحزب بأقسام ومراكز الغربية

عقد وفد الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، لقاءً تنظيمياً، بكافة أعضاء وقيادات وكوادر الحزب، من كافة أقسام ومراكز محافظة الغربية، وذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها قيادات الأمانة المركزية للحزب، للمحافظة، اليوم السبت.

شارك في اللقاء التنظيمي ، النائب عبدالهادي القصبي نائب رئيس الحزب، وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، و النائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، و النائب عصام هلال الأمين العام المساعد بالحزب، و النائب ايهاب العمدة الأمين العام المساعد بالحزب، والنائب محمد العريبي، أمين الحزب بالمحافظة، فضلاً عن كافة أعضاء الحزب والأمناء وأمناء التنظيم بالمراكز والأقسام بالمحافظة.

تناول اللقاء التأكيد على دور الحزب التنظيمي والخدمي والمجتمعي، في دعم مسيرة التنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتشديد على أهمية العمل الجماعي، بما يحقق رؤية قيادات الحزب، وتكثيف التواصل والتواجد بين المواطنين، من خلال تقديم كافة سبل المساعدة والدعم، لجميع الفئات.

ومن المقرر، أن تشهد الزيارة، تدشين مبادرة "حرفه و أمل"، وتوزيع ٥٠ كرسي متحرك للمؤسسات الصحية بالمحافظة، وافتتاح قسم عناية مركزة بمعهد الأورام بالمحافظة، وتسليم 100 معدة زراعية للمزارعين، وكذلك تسليم جهاز 100 عروسة، ضمن مبادرة الحزب "فرحة أولادنا"، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأولى بالرعاية، والأسر الأكثر احتياجا وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.

يأتي ذلك، استمرارا لزيارات قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، للمحافظات، حيث قامت بزيارة 7 محافظات وهي "جنوب سيناء والمنوفية والبحيرة وبني سويف والمنيا والفيوم"، خلال الفترة الماضية، لتقديم الدعم النقدي والعيني للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا من خلال مبادرات وفاعليات خدمية متنوعة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.