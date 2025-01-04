جولة لرئيس جامعة طنطا لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الآداب

أجرى الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا اليوم جولة تفقدية، لمتابعة سير الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول، رافقه خلال الجولة الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ووكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة امتحانية ملائمة لطلاب الجامعة لإجراء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

شملت الجولة تفقد عدد من القاعات الامتحانية لامتحانات الفرقة الثالثة لقسمي التاريخ واللغة الإنجليزية بكلية الآداب، للتأكد من تهيئة مناخ ملائم للطلاب داخل اللجان، والالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات، وأثني حسين على جهود إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين ودورهم الفعال في تنظيم الامتحانات ومتابعة الطلاب والاستجابة والحل الفوري لأي عقبات قد تواجه الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

خلال جولته حرص القائم بعمل رئيس الجامعة على استطلاع أراء الطلاب حول الإجراءات المنظمة التي اقرتها الكلية للامتحانات، مؤكدا أن الجامعة تلتزم دائما باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تضمن سير العملية الامتحانية بنزاهة وشفافية.