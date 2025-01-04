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السبت 04 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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فضائيات

خبير استراتيجي: المكانة اليمنية لعبت دورا في حضارتها الممتدة حتى الآن

الدكتور محمد قشقوش
الدكتور محمد قشقوش
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قال الدكتور محمد قشقوش، مستشار بالأكاديمية العسكرية المصرية، إن المكانة اليمنية السياسية والتاريخية لعبت دور رئيسي في الحضارة الممتدة حتى الآن، لافتًا إلى أن الحضارات القديمة كالمصرية والبابلية والرومانية كان لها مكون مجتمعي واحد بالرغم من وجود بعض الاختلافات البسيطة.

وأضاف قشقوش، خلال حواره مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن المكون المجتمعي لليمن كان خاص لأنه في منطقة صحراوية جبلية وعرة، لا يوجد بها إتصال كبير بما حوله، لافتًا إلى أن الموقع الجغرافي له تأثير استراتيجي لموقعها في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية، وتحد من الغرب البحر الأحمر.

وتابع: «أثرت التضاريس وجغرافية اليمن على الشعب الذي يعيش في هذه المنطقة، والطبيعة الجبلية أثرت على أهل اليمن وفي شكلهم وتفاصيل حياتهم اليومية، ويؤثر كل هذا بشكل عام على النسيج المجتمعي، ولكن هذا النسيج متجانس، وأي حضارة في التاريخ لها درجة صعود وهبوط، وكانت تنتهي معظم الحضارات بأن تتغلب حضارة على أخرى».

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