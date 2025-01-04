رئيس الفروسية : الدولة المصرية بذلت مجهودات كبيرة للمشاركة من جديد في البطولات الدولية

أكد الدكتور إسماعيل شاكر رئيس الإتحاد المصري للفروسية عودة خيول الفروسية المصرية للمشاركة من جديد على الصعيد الدولي لأول مرة بعد حظر 20 عامًا بسبب شروط بيطرية وسيشارك الفريق المصري في بطولات قطر الدولية للفروسية 2025 يوم 8 يناير الجاري .

وأضاف شاكر في تصريحات صحفية أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلت جهودًا كبيرة من أجل فك الحظر البيطري على الخيول الوطنية والعودة للمشاركة من جديد في البطولات الدولية، خاصة أن مصر كانت تشارك في المنافسات الخارجية بخيول مُقيمة خارج البلاد خلال السنوات الماضية .

وترأس هديل الحداد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية، بعثة مكونة من 25 فارسًا و27 حصانًا إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في بطولات الشقب الدولية للفروسية .

ويضم الوفد المصري الذي سيمثل مصر في بطولات الشقب الدولية بقطر، 25 فارس وفارسه من ضمنهم عدد من أبطال الجمهورية للناشئين والكبار .

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الفروسية المصرية، على يومين حيث يطير 27 حصانًا جواً إلى قطر غدا الأحد ، ثم يسافر 25 فارسًا الإثنين لتمثيل مصر في البطولة الدولية بقطر.

وفي خطوة هي الأولى من نوعها منذ 20 عامًا، تشارك مصر بخيولها في المسابقات الدولية بالخارج بنظام "الفقاعة" بعد فك الحظر البيطري عليه بفضل الجهود الكبيرة للدولة المصرية ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية والاتحاد المصري للفروسية برئاسة الدكتور إسماعيل شاكر.

ومن جانبه صرح محمد عبد المنعم رئيس نادي نوبلس للفروسية أنه في عهد الدكتور اسماعيل شاكر أصبحت رياضة الفروسية على الطريق الصحيح وأتوقع حدوث المزيد من الانجازات استعدادا لأوليمبياد لوس انجلوس 2028 وتحقيق الميداليات .

وأضاف عبد المنعم بأن الفروسية ستشهد حالة من النجاحات على يد الدكتور اسماعيل شاكر مشيدا بالدور الذي يلعبه الرجل في النهوض بالفروسية المصرية.