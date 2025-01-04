الكشف الطبي بالمجان على 1523 مواطنا في دمياط

تلقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، تقريرًا من مديرية الصحة، تضمن أبرز نتائج القافلة الطبية المجانية التى تم اطلاقها يومى الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي بمنطقة مساكن الستين والسبعين بمدينة دمياط الجديدة، وذلك فى مستهل خطة شهر يناير الجارى .

وذكر الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة، أن القافلة تضمنت ١٠ عيادات تخصصية متنقلة، تردد عليها ١٥٢٣ مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، حيث تم تحويل عدد ٤ حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، علاوة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٣ حالات ، وأيضًا إجراء ٦٣٤ تحليل بمعمل الدم ، و٤١ تحليل بمعمل الطفيليات ، وفحص عدد ٥٥ حالة بالأشعة ، و٢٣ حالة بالسونار ، هذا إلى جانب فحص ١٧٧ حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ، كما تم على هامش القافلة عقد ٩ ندوات للتثقيف الصحى تردد عليها ١٧١ مواطنا .

يشار إلى أن القوافل الطبية المجانية تأتى بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان و المحافظة، وتتضمن عيادات متنقلة بتخصصات طبية متعددة ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج بالمجان، وتتم بشكل أسبوعى ، وفقًا لخطة تم اعدادها مسبقاً ، لتغطية مراكز ومدن المحافظة والوصول بالخدمات العلاجية للمواطنين بكافة المناطق.

وقرر الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة في دمياط رفع حالة الاستعداد بجميع مستشفيات المحافظة وعقد غرفة ادارة الازمات بمديرية الصحة بدءًا من اليوم ضمن الاجراءات التي تتخذها مديرية الصحة بالتزامن مع اعياد الميلاد المجيدة.

وصرح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات بنطاق محافظة دمياط و ذلك في الاجتماع الذى عقده مع الدكتور محمد فهيم مدير الإدارة العامة للطب العلاجي و الدكتور طارق الذكى مدير الإدارة العامة لطب الاسنان و الدكتورة سوزان الكيكى مدير إدارة الرعاية العاجلة و الطوارئ .