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السبت 04 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مظاهرة أمام منزل الرئيس في تل أبيب للمطالبة بإعادة المحتجزين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن هناك مظاهرة أمام منزل الرئيس في تل أبيب للمطالبة بإعادة المحتجزين.

في سياق متصل، قالت هيئة البث الإسرائيلية عن والدة المحتجزة ليري الباج، قائلة: "نحتاج لأفعال من نتنياهو وحكومته لاتخاذ قرار بإعادة المحتجزين".

على صعيد آخر، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم رصد إطلاق صاروخ من شمال قطاع غزة وسقوطه في منطقة معبر إيرز.

بينما أكدت هيئة الدفاع المدني الفلسطيني، إن هناك 5 شهداء وأكثر من 10 مفقودين إثر قصف طيران الاحتلال منزلًا بحي الرمال في مدينة غزة.

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