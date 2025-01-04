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السبت 04 يناير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية الأوكراني يبحث الأمن في البحر الأسود وسوريا مع نظيره التركي

وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي ونظيره الأوكراني
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أجرى وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، محادثة هاتفية، مع نظيره التركي هاكان فيدان، ناقش فيها الأمن في البحر الأسود من بين أمور أخرى، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية، اليوم السبت.

وبحسب الوزير الأوكراني، فقد ناقش مع نظيره التركي، الوضع في ساحة المعركة مع روسيا، والأمن في البحر الأسود، والوضع في سوريا والشرق الأوسط.

وقال سيبيها: "اتفقنا على جهود منسقة لزيادة تعزيز شراكتنا الاستراتيجية."

وبالإضافة إلى ذلك، دعا وزير الخارجية التركي إلى إجراء مفاوضات وأكد علي أهمية إيجاد بدائل لإنهاء الحرب.

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