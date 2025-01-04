وزير الخارجية الأوكراني يبحث الأمن في البحر الأسود وسوريا مع نظيره التركي

أجرى وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، محادثة هاتفية، مع نظيره التركي هاكان فيدان، ناقش فيها الأمن في البحر الأسود من بين أمور أخرى، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية، اليوم السبت.

وبحسب الوزير الأوكراني، فقد ناقش مع نظيره التركي، الوضع في ساحة المعركة مع روسيا، والأمن في البحر الأسود، والوضع في سوريا والشرق الأوسط.

وقال سيبيها: "اتفقنا على جهود منسقة لزيادة تعزيز شراكتنا الاستراتيجية."

وبالإضافة إلى ذلك، دعا وزير الخارجية التركي إلى إجراء مفاوضات وأكد علي أهمية إيجاد بدائل لإنهاء الحرب.