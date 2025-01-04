خبير علاقات دولية: اليمن لها مكانة تاريخية كبيرة.. ومن أقدم الحضارات على الأرض

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إن دولة اليمن لها مكانة تاريخية كبيرة ومن أقدم الحضارات التي ظهرت على كوكب الأرض حتى يقال أن الحياة البشرية بدأت من اليمن ومن جنوب شبه الجزيرة العربية.

وتابع «سيد» خلال حوارة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن اليمن لها حضارات عميقة مؤثرة في التاريخ وكان هناك ممالك مهمة مثل مملكة «سبأ» ومملكة «حضر موت» ثم مملكة «حمير» موضحا أن اليمن كان لها دورًا بارزًا في الحضارة والنشاط الإقتصادي والتجاري وكانت تسمى دائمًا بـ«مملكة القوافل» وكانت تعرف دائمًا باليمن السعيد.

أوضح خبير العلاقات الدولية أن اليمن كانت مؤثرة من الناحية العمرانية، لأنها أقامت نهضة زراعية وحضارة مهمة وسدود ومعروف هناك بـ «سد مأرب» من أحد السدود البارزة الذي عكست قوة الإرادة البشرية والحضارة اليممنية على مدار التاريخ الحديث والقديم.