محافظ البحيرة تتفقد الأجهزة الكهربائية المقرر توزيعها على 22 عريسا وعروسة

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم، بمجمع دمنهور الثقافي، مجموعة من الأجهزة الكهربائية المقرر توزيعها غدًا، على 22 عريس وعروسة من أبناء المحافظة، وذلك بالتنسيق بين محافظة البحيرة والمنطقة الشمالية العسكرية والمنطقة الروتارية بالإسكندرية، في إطار المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وتقديم الدعم اللازم لتيسير الزواج للشباب.

وذلك بحضور اللواء محمد نصار، مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتورة أميمة الشيخ، ممثلة المنطقة الروتارية بالإسكندرية، والعميد طبيب محمد نادر بالمنطقة الشمالية العسكرية والدكتورة رشا فوزي، مساعد محافظ البحيرة للشؤون الصحية والمبادرات.

وأشادت الدكتورة جاكلين عازر بجهود كافة الجهات المشاركة في تنفيذ مثل هذه المبادرات، مؤكدةً أنها تعكس التكافل الاجتماعي وتساهم في تعزيز الروابط المجتمعية.

كما وجهت الدكتورة جاكلين عازر، بالتنسيق لإقامة حفل زفاف جماعي قريبًا بمجمع دمنهور الثقافي، ليكون بمثابة احتفال فرح وشراكة مجتمعية تسهم في نشر البهجة بين العرسان والعرائس وذويهم.