حارس مازيمبي يسجل هدفًا في خسارة فريقه أمام يانج أفريكانز.. فيديو

شهدت منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لقطة فريدة من نوعها، حيث تمكن أليو بادارا فاتي، حارس مرمى فريق مازيمبي الكونغولي، من تسجيل هدف في المباراة التي خسرها فريقه أمام يانج أفريكانز التنزاني.

جاء هدف فاتي حارس مازيمبي في المباراة التي جمعت فريقه مع يانج أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب بنيامين مكابا الوطني في تنزانيا.

هدف حارس مازيمبي في شباك يانج أفريكانز

في الدقيقة 16 من عمر المباراة، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح مازيمبي، ليتقدم الحارس السنغالي فاتي لتنفيذها.

وببراعة وثقة، نجح بادارا في تحويل الكرة إلى داخل شباك الفريق التنزاني، معلنًا عن تقدم مازيمبي في النتيجة بهدف للا شيء.

أليو بادارا يعتبر من الحراس الموهوبين، حيث أسهم في تتويج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية للمحليين قبل انضمامه إلى صفوف مازيمبي في صيف عام 2023.

على الرغم من هدف أليو بادارا فاتي المبكر، إلا أن المباراة انتهت بفوز يانج أفريكانز على ضيفه مازيمبي بنتيجة 3-1.

بهذا الفوز، رفع يانج أفريكانز رصيده إلى 4 نقاط، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بينما تجمد رصيد مازيمبي عند نقطتين في المركز الرابع والأخير.