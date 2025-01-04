وفد رئاسي أمريكي يشارك في مراسم تنصيب رئيس غانا الجديد "جون ماهاما"

يشارك وفد رئاسي أمريكي في حفل تنصيب رئيس غانا المنتخب "جون ماهاما" المقررة يوم /الثلاثاء/ المقبل.

وذكرت الرئاسة الغانية -في بيان لها اليوم /السبت/- أن الوفد الأمريكي ستترأسه شالاندا دي. يونغ، مديرة مكتب الإدارة والميزانية في الولايات المتحدة الأمريكية، ويشمل أيضا أعضاء الوفد الأمريكي، فيرجينيا إي. بالمر، سفيرة الولايات المتحدة لدى جمهورية غانا، وكارين باس عمدة لوس أنجلوس، كاليفورنيا، بالإضافة إلى فرانسيس براون، مساعدة خاصة للرئيس الأمريكي جو بايدن ومديرة أولى للشئون الأفريقية فى مجلس الأمن القومى الأمريكي التابع للبيت الأبيض.

بينما تستعد غانا لحفل تنصيب الرئيس في 7 ينايرالجارى، شرعت شركة زومليون غانا المحدودة في حملة تنظيف وتجميل ضخمة في المناطق الاحتفالية في العاصمة أكرا، وتم نشر فريق مكون من أكثر من 500 شخص لضمان أن تكون المدينة نظيفة ومضيئة استعدادًا لهذا الحدث التاريخي.

وتعد عودة الرئيس جون دراماني ماهاما إلى السلطة هي حدث يحظى بتقدير كبيرفي غانا بعد فوزه في انتخابات الرئاسة لعام 2024 بنسبة 56.55% من الأصوات.