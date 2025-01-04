الكرة النسائية| مودرن سبورت يفوز بخماسية نظيفة خارج أرضه أمام الاتحاد السكندري

انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين فريقي الكرة النسائية لأندية مودرن سبورت والاتحاد السكندري ، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية،

على ملعب الإسكندرية، لتكن اول المباريات فريقين مودرن سبورت في مطلع العام الجاري ٢٠٢٥.

وفاز فريق موردن سبورت على نظيره الاتحاد السكندري بخماسية نظيفة.

وقد احرز الأهداف كلا من غرام أسامة وأمل سامح وهاتريك للاعبة أوشا، ليصبح رصيد مودرن سبورت ٢١ نقطة، حيث كان



فريق مودرن سبورت يحتل المركز السابع في ترتيب جدول الدوري الجاري وذلك بفارق ١٩ نقطة جمعها من خلال ١٠ مباريات خاضها.





في المقابل يحل فريق الاتحاد السكندري في المركز الأخير من الدوري ، حيث لم يستطع أن يحقق اي انتصارات في الدوري الجاري، ليصل رصيده نقطة واحدة فقط رغم خوضه ل ١٣ مباراة .