تشكيل نهائي خليجي 26 بين البحرين وعمان

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى استاد "جابر الأحمد الدولي" لمتابعة المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي 2024 (خليجي 26)، التي تجمع بين منتخبي البحرين وعمان.

مشوار الفريقين إلى النهائي

منتخب عمان تأهل إلى النهائي بعد فوزه المثير على السعودية بنتيجة 2-1.

منتخب البحرين حجز مقعده في المباراة النهائية بعد تغلبه على الكويت بهدف نظيف.



تشكيل مباراة البحرين وعمان في نهائي خليجي 26

تشكيل عمان

حراسة المرمى: فايز الرشيدي

الدفاع: محمد المسلمي، أحمد الخميسي، ثاني الرشيدي، علي البوسعيدي

الوسط: أرشد العلوي، جميل اليحمدي، عبد الله فواز، حارب السعدي

الهجوم: عصام الصبحي، عبد الرحمن المشيفري

تشكيل البحرين

حراسة المرمى: إبراهيم خليل الله

الدفاع: حمد الشمسان، أمين بن عدي، وليد الحيام، عبد الله الخلاصي

الوسط: سيد ضياء، محمد مرهون، كميل الأسود، علي مدن، مهدي الحميدان

الهجوم: محمد الرميحي.