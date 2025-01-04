محمد قشقوش: اليمن جزء أصيل من الحضارة الإنسانية وأحد معاقلها

قال الدكتور محمد قشقوش، مستشار بالأكاديمية العسكرية المصرية، إن اليمن جزء أصيل من الحضارة الإنسانية تقع في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية، وتضاريسها تتميز بأنها شبه جبلية، وهذا المكان معقل من معاقل الحضارات الكبيرة، مثل حضارة معين وحمير وسبأ وعدد من الحضارات الأخرى.

وأضاف قشقوش، خلال حواره مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك هجرة كثيرة حدثت قديمًا إلى اليمن، فهاجر إليها اليهود من بيت المقدس ثم إلى الحبشة، وفتحها المسلمون وكانت نسبة القبول بالإسلام في اليمن 100%، واليمن شعبها ذو عراقة.

وتابعت: «نمت الحضارة في اليمن بحكم موقعها الجغرافي ثم الهجرات الدينية والمجتمعية الكثيرة وطرق التجارة الدولية أثرت في المكون المجتمعي لهذا المكان، وأهم هذه الهجرات هي هجرات بني إسرائيل، فهاجر جزء منهم من خلال البحر الأحمر، والجزء الآخر من الجهة الأخرى تجاه أفريقيا والذين سموا فيما بعض يهود الفلاشا».