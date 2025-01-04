محمود حمادة: "جماهير المصري كلمة السر ونأمل للوصول لبعيد في الكونفدرالية"

أكد محمود حمادة لاعب النادي المصري البورسعيدي، أن تركيز الفريق كبير على مباراة غدا أمام نادي الزمالك، مضيفاً "نسعى للوصول لبعيد في الكونفدرالية.

وقال محمود حمادة ، على هامش مؤتمر مباراة المصري أمام الزمالك في الكونفدرالية،"مباراة الغد على اعلى درجة من الأهمية والفريقين كتاب مفتوح لبعضهم البعض".

وأضاف محمود حمادة، جماهير المصري كلمة السر ونأمل في تحقيق طموحاتهم".

وسيلتقي فريق المصري مع نظيره الزمالك غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الكونفدرالية.

أقيم اليوم السبت، الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق الزمالك، والمقرر إقامتها في السادسة مساء غدٍ الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارس المصري الطاقم الأزرق، فيما سيرتدي فريق الزمالك الطاقم الأسود الكامل وسيرتدي حارسه الطاقم الأخضر.

ترأس الاجتماع مراقب المباراة الليبي جمال سالم، بحضور المنسق العام للمباراة المغربي محمد زيزون ومراقب الحكام الجابوني جيروم ايفونج نزولو وكذلك المنسق الأمني للمباراة النيجيري أولا، ويومي أديسا، وأيضًا المنسقة الإعلامي للمباراة إيناس مظهر، وحكم الساحة الجزائري لحلو بن براهم، فيما مثل المصري في الاجتماع اللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي واللواء حمدي عثمان مدير أمن النادي والكابتن محمود جابر، المدير الإداري للفريق والدكتور محمود الشحات، طبيب الفريق والكابتن إبراهيم غانم، مسئول المهمات.