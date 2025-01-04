الاتحاد الإسباني والليجا يرفضان تسجيل أولمو وفيكتور.. وبرشلونة يتخذ إجراء جديدًا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني «لا ليجا»، في بيان مشترك رفضهما منح نادي برشلونة رخصة لتسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور.

يعد هذا الرفض المحاولة الرابعة من جانب برشلونة لتسجيل أولمو وفيكتور في قائمة الفريق الكتالوني خلال شهر يناير الجاري، إلا أنها باءت بالفشل مثل المحاولات السابقة.

أوضح البيان المشترك الصادر عن الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا، أن اللوائح تمنع أي لاعب يتم إلغاء رخصته من الحصول على رخصة جديدة في نفس الموسم مع نفس الفريق الذي كان مسجلًا به بالفعل.

على الرغم من نجاح برشلونة في رفع سقف الرواتب المسموح له بالتعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، إلا أن هذا الإجراء لم يمكن النادي من تسجيل أولمو وفيكتور.

برشلونة يتخذ إجراء جديدًا

في ظل هذا الرفض، قرر نادي برشلونة التوجه إلى المجلس الأعلى للرياضة في محاولة أخيرة للحصول على موافقة لتسجيل اللاعبين، وفي حال عدم التوصل إلى حل مع المجلس، سيلجأ النادي إلى القضاء في محاولة أخيرة.

انضم داني أولمو إلى برشلونة في بداية الموسم الحالي قادمًا من نادي لايبزيج الألماني، وشارك في النصف الأول من الموسم بعد تسجيله بشكل مؤقت بسبب الإصابة الطويلة التي تعرض لها أندرياس كريستنسن، والتي تعافى منها اللاعب الدنماركي حاليًا، ما يعني انتهاء السبب القهري لتسجيل أولمو.

وتصر رابطة الليجا على أن نادي برشلونة لم يقدم الضمانات المالية الكافية التي تتيح له تسجيل لاعبين جدد خلال شهر يناير.

وبعد رفض تسجيله، أصبح أولمو لاعبًا حرًا في الانتقال إلى أي فريق آخر بشكل مجاني، مع الاحتفاظ بحقه في الحصول على قيمة عقده بالكامل مع برشلونة حتى نهايته في عام 2030.