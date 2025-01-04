انطلاق فاعليات مبادرة "لست وحدك" بمركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة طنطا

شارك الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، اليوم، في فاعليات إطلاق مبادرة "لست وحدك" بمركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بكلية الآداب، وذلك في إطار جهود الجامعة لدعم مبادرة "تمكين"، بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب، والدكتور عبد الرازق الكومي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور رأفت أبو العنين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو عبد المنعم المشرف العام على الإدارة الطبية، والدكتور محمد مريكب مدير مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، وعدد من طلاب الجامعة من ذوى الإعاقة وأولياء أمورهم، والمحاضرين فى مجال الطب النفسي والعلاج السلوكي، وذلك بمركز خدمات الطلاب ذوى الإعاقة بكلية الآداب.

أكد الدكتور محمد حسين أن مبادرة "لست وحدك" تأتى في إطار جهود الجامعة المستمرة لدعم مبادرة "تمكين" وتقديم كافة الخدمات النوعية الداعمة والتسهيلات التي تضمن تمكين ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع الجامعي، وإعدادهم وتأهيلهم لتمكينهم من المشاركة في بناء المجتمع، مؤكدا على دعمه الكامل واللا محدود لطلاب الجامعة من ذوي الإعاقة، وتقديم كافة أوجه الدعم لتسهيل حياتهم داجل الجامعة، مثمناً جهود كافة القائمين على تنظيم هذه الفاعلية وإطلاق المبادرة لتقديم الدعم النفسي لكافة الطلاب ذوي الإعاقة خلال فترة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

خلال كلمته أعرب الدكتور محمود سليم عن سعادته بتواجده وسط أبنائه من ذوي الإعاقة فى ظل عصر الإتاحة الكاملة لذوي الإعاقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدا حرص قطاع خدمة المجتمع على توجيه كافة أشكال الدعم لطلاب الجامعة من ذوي الإعاقة، وتوفير أجهزة مساعدة لهم، من أجهزة كومبيوتر محمولة، والسماعات مخصصة لذوي الإعاقة السمعية، إضافة إلى مشاركة القطاع فى كافة المبادرات الرئاسية، وإطلاق مبادرة (إطمن) للكشف المبكر عن أمراض فرط الحركة وتشتت الانتباه والتوحد بالمدارس.

كما حرص الدكتور ممدوح المصري على الترحيب بجميع الحضور في مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة الذي يعد من أقدم وأفضل المراكز التي تقدم الخدمات للطلاب ذوي الإعاقة على مستوى الجامعات، مشيراً إلى أنه تم إعادة افتتاحه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهيئة الامديست، بعد تطويره في نوفمبر الماضي، ليعمل على تعزيز تجربة ذوي الإعاقة في الحرم الجامعي، وتوفير بيئة شاملة تدعم مشاركتهم الأكاديمية والاجتماعية بالجامعة.

وفى نهاية فاعليات الافتتاح تم اجراء حوار مفتوح بين الطلاب وأولياء أمورهم، وأجاب رئيس الجامعة ونائبه على جميع تساؤلات الطلاب، واستمع إلى آرائهم واستفساراتهم حول مختلف الموضوعات الأكاديمية والخدمية، وأكدا أن الجامعة تفتح أبوابها دائمًا لهم.

جدير بالذكر أن اليوم سيشهد عدد من المحاضرات فى مجال الطب النفسي والعلاج السلوكي، يقدمها الدكتورة هبة اللكاوى أخصائي الطب النفسي والعلاج السلوكي بالإدارة الطبية، والدكتور محمد طه استاذ أصول التربية ومدير وحدة المواهب الأدبية بمركز رعاية الطلاب الموهوبين بجامعة طنطا، والدكتور أحمد عياد أستاذ علم النفس الاكلينيكي بكلية الآداب جامعة طنطا.