زي النهارده.. افتتاح برج خليفة رسميًا.. وتتويج محمد صلاح أفضل لاعبا بأفريقيا

تمر علينا اليوم السبت الموافق 4 يناير العديد من الأحداث السياسية والتاريخية والرياضية المهمة ونقدم لكم أبرزها :



عام 808 تأسيس مدينة فاس على يد إدريس الثاني لتكون أول عاصمة إسلامية في المغرب الأقصى.

وعام 1493 المستكشف الإيطالي كريستوفر كولومبوس يغادر العالم الجديد إلى إسبانيا وذلك بعد إكماله لأول رحلاته الاستكشافية.

وعام 1682 لويس الرابع عشر ملك فرنسا يستقبل السفير المغربي محمد تميم في قصر شاتو دو سان جيرمان أون لاي.

وعام 1896 ولاية يوتا تصبح الولاية 45 من الولايات المتحدة.

وعام 1927 تأسيس نادي الاتحاد السعودي في جدة.

عام 1948 الإعلان عن استقلال بورما.

وعام 1951 القوات الصينية / الكورية الشمالية تحتل مدينة سيول في إطار الحرب الكورية.

وعام 1958 المركبة السوفييتية سبوتنك-1 تنحرف عن مسارها وتهوي ناحية الأرض.

عام 1959 المركبة الفضائية لونا 1 تصبح أول مركبة فضائية تصل إلى جوار القمر.

عام 1961 إنعقاد مؤتمر الدار البيضاء بين أقطاب أفريقيا جمال عبد الناصر ومحمد الخامس وكوامي نكروما وجومو كينياتا.

وعام 1969 فرنسا تبدأ بتنفيذ قرار حظر تصدير الأسلحة وقطع غيار المعدات العسكرية إلى إسرائيل وذلك ردًا على عدوان إسرائيل على مطار بيروت الدولي.

عام 1980 الرئيس الأمريكي جيمي كارتر يعلن مقاطعة الولايات المتحدة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في موسكو، احتجاجا على الغزو السوفيتي لأفغانستان.

وعام 1989 مقاتلات الولايات المتحدة تسقط مقاتلتين ليبيتين داخل المياه الإقليمية الليبية في البحر الأبيض المتوسط.

وعام 2004 العربة الفضائية سبيريت تهبط بنجاح على سطح كوكب المريخ.



عام 2006 الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يتولى حكم إمارة دبي بعد وفاة أخيه الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم.

عام 2010 إفتتاح برج دبي رسميًا، بحضور حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وعام 2015 علماء آثار يُعلنون اكتشافهم مقبرة ملكة مصريَّة فرعونيَّة تُدعى خنتكاوس الثالثة.

وعام 2018 اللاعب المصري محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي خلال العام 2017 ضمن حفل توزيع.